Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beylikdüzü'nde site otoparkında intihar

3. Sayfa Haberleri

Beylikdüzü'nde site otoparkında intihar

Beylikdüzü'nde bir şahıs, yaşadığı sitenin otoparkında aracının içinde kafasına tabanca ile ateş ederek intihar etti.

Beylikdüzü'nde bir şahıs, yaşadığı sitenin otoparkında aracının içinde kafasına tabanca ile ateş ederek intihar etti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Tamer Arda (43) isimli şahıs, yaşadığı sitenin otoparkında arabasının içinde site sakinleri tarafından ölü halde bulundu. Arda'nın site yöneticisi olduğu öğrenilirken, vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Haberi alan Arda'nın yakınları siteye geldikleri sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin de çalışma başlattığı olayda Tamer Arda'nın kafasına tabanca ile ateş ettiği iddia ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beylikdüzü 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title