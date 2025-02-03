Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Açgözlülerden hesap sorulacak
Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti

Yıllar önce felakete neden olan fay harekete geçti
Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı

Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü hakkında karar çıktı
Trump'tan 'ticaret savaşlarında' geri vites! Sınıra 10 bin asker gidiyor

Trump'tan 'ticaret savaşlarında' geri vites

Beylikdüzü'nde Silahlı Tehdit Olayında 3 Gözaltı

Beylikdüzü'nde Silahlı Tehdit Olayında 3 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde bir güvenlik görevlisini silahla tehdit eden 3 kişi gözaltına alındı. Olayda S.A.'nın uyuşturucu etkisi altında olduğu tespit edildi. Ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Beylikdüzü'nde bir kişinin güvenlik görevlisini silahla tehdit etmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Beylikdüzü Marmara Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde sabah saatlerinde yaşanan silahlı tehdit olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada S.Ü., T.A. ve S.A. isimli şahıslar yakalandı. Güvenlik görevlisini tehdit edip, silahla havaya ateş açan S.A.'nın uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi. Şahsın adresinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet fişek ve 2.39 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan S.Ü. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, T.A. ve S.A. ise adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadesi alınan T.A. adli kontrol şartıyla serbet bırakılırken, S.A. isimli şahıs '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ve uyuşturucu madde bulundurma ve uyuşturucu madde ticaretini yapma' suçlarından tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Transferi iptal oldu! İşte nedeni
img

Dev banka Türkiye'de faiz indirimi için tarih verdi
img

Bonservisiyle gidiyor! İşte Batshuayi'nin yeni takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maça damga vuran pozisyon: Gaziantep FK penaltı bekledi

Herkes bu pozisyonu tartışıyor
Canlı anlatım! İnanılmaz goller kaçıyor

İnanılmaz goller kaçıyor! Antep'te tempo inanılmaz
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Herkesin içinde evlilik teklif etti ama aldığı cevap karşısında yıkıldı

Herkesin içinde evlilik teklif etti ama aldığı cevap karşısında yıkıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.