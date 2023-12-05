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Beylikdüzü'nde Otobüs Kundaklama Girişimi

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İstanbul'da 2 şahıs park halindeki bir otobüsü ateşe verdi. Vatandaşların müdahalesiyle otobüs kısa sürede söndürüldü. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Beylikdüzü'nde 2 şahıs park halindeki otobüsü kundaklamaya çalıştı. Vatandaşların müdahalesi ile otobüs kısa sürede söndürülürken, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis 2 kundakçıyı yakalama çalışması başlattı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Olay, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Yol kenarında park halindeki otobüs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 2 kişi tarafından yakılmaya çalışıldı. Durumu fark eden vatandaşların müdahalesi ile otobüs söndürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri ise konuyla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KUNDAKLAMA KAMERADA

Güvenlik kamerası kayıtlarında, otobüsün yanına gelen şahısların, uzun bir süre ateş yakmaya çalıştıkları ve ardından otobüsü ateşe verdikleri anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kundaklama girişiminin nedeni henüz bilinmezken, olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beylikdüzü Olay Güvenlik İstanbul Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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