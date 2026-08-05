Haberler

Beylikdüzü'nde Otluk Yangını Panik Yarattı

Beylikdüzü'nde Otluk Yangını Panik Yarattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etti. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle alevler sitelere sıçramadan söndürüldü; can ve mal kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde otluk alanda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Alevler yerleşim yerine sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Yangın, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi'ndeki Yaşam Vadisi ile Abidin Nesimi Fatinoğlu Anadolu Lisesi arasında bulunan boş arazide meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, bölgedeki çok sayıda sosyal tesisi ve konut sitelerini tehdit etti. Gökyüzünü kaplayan dumanlar nedeniyle mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler sitelere sıçramadan durduruldu. Akşam saat 19.30 sıralarında tamamen söndürülen yangında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, geniş bir arazideki bitki örtüsü ve ağaçlar küle döndü.

Çıkış nedeni araştırılıyor

Çevredeki vatandaşlar yangının atılan bir sigara izmariti nedeniyle çıkmış olabileceğini iddia ederken, itfaiye yetkilileri henüz resmi bir açıklama yapmadı. Yangının kesin çıkış sebebinin, yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk

Çerçeve yasa Meclis'te! İşte imza veren milletvekili sayısı
Detaylar ortaya çıktı: İşte 'Çerçeve yasa' kanun teklifinin kapsamı

Meclis'teki tarihi yasadan ilk detaylar! 6 ay süre verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Katliam gibi kaza! Görüntülerdeki detay dikkatlerden kaçmadı
Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı

Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı
Herkes şaşkına döndü! Önce ayaklarını öptü, sonra havlamaya başladı

Görenler gözlerine inanamadı! Yaptığı hareket akıllara durgunluk verdi
'Ödenemez' uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı

"Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı
Manchester United macerası sona erdi! İşte Altay Bayındır'ın yeni adresi

Yeni adresi bomba!
Filtresiz hali tanınmayan Wanda Nara'dan bikinili yeni paylaşım

Bu haline gelen yorumlara bakın nasıl yanıt verdi
100 savaş tankını denize attılar

100 savaş tankını denize attılar!