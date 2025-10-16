Beylikdüzü'nde Metrobüs Üst Geçitinde Yangın Çıktı

İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüs üst geçit merdivenlerinde çıkan yangın çalışanların müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Beylikdüzü Beykent Metrobüs Durağı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, metrobüs üst geçit merdivenlerinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangıın çıktı. Çalışanların müdahalesiyle söndürülen yangın sırasında vatandaşların merdivenlerle yukarıya çıktığı görüldü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yanan merdivenlerin üstü çalışanlarca brandalarla kapatıldı.

Öte yandan merdivenlerin bakım nedeniyle olay öncesinde de kapalı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL