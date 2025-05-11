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Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 57 Yaralı

Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 57 Yaralı
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Beylikdüzü'nde meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 57 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin araç içi görüntüleri ortaya çıktı.

Beylikdüzü'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin de yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin araç içi görüntüleri ortaya çıktı.

Beylikdüzü'nde dün yaşanan kazada durakta yolcu almak için bekleyen metrobüse arkadan gelen metrobüs çarpmış, kazada 1 yolcu hayatını kaybederken, 57 yolcu da yaralanmıştı. Polis kazaya ilişkin inceleme başlatmıştı. Feci kazaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Araç içi görüntülerinde durağa yanaşan metrobüsün önündeki metrobüse çarptığı görüldü. Bu sırada metrobüste bulunan yolcuların büyük korku yaşayarak savruldukları anlar da kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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