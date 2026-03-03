Beylikdüzü'nde medya çalışanının öldürülmesine ilişkin davada 3 sanık hakkında müebbet hapis talebi

Beylikdüzü'nde 2024 yılında medya çalışanı Muharrem Can Kurtuluş'u öldüren 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 3 sanığın müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, tarafların mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için ertelendi.

Beylikdüzü'nde 14 Aralık 2024 tarihinde medya çalışanı Muharrem Can Kurtuluş'un önce cep telefonunu yağmalayan, ardından silahla vurarak öldüren sanıkların yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 1'i başka suçtan 3 tutuklu sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca maktulün kardeşi ve babası da katıldı.

3 sanık hakkında müebbet hapis talebi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Atakan Gökmen, Asilcan Aras ve Sonkan Gökmen hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Savcılık ayrıca sanıklar Asilcan Aras ve Sonkan Gökmen'in 'gece vakti hırsızlık' suçundan da 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcılık, Atakan Gökmen'in 'ruhsatsız silah bulundurma, satın alma' suçundan 3 yıla kadar hapsini, 'nitelikli yağma' suçundan beraatını talep etti. Savcılık, sanık Taha Keskin'in de 'suçluyu kayırma' suçundan beraatını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar, mahkemeden beraatlarını talep ettiler. Mahkeme heyeti, tarafların açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 14 Aralık 2024 tarihinde Beylikdüzü'nde meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Atakan Gökmen, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras'ın arkadaşları Mine T. ve Selin S. ile birlikte Yakuplu Mahallesi'nde bulunan restoranda içki içtiği belirtildi. Grubun gece saatlerinde restorandan ayrıldığı, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras'ın Mine T.'nin aracına bindiği, Selin S. ve Atakan Gökmen'in ise diğer araca bindiği aktarıldı. İddianamede Sonkan Gökmen'in bariyerin önünde aracı ile bekleyen maktul Muharrem Can Kurtuluş'a "Bu ne yapıyor" dediği, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras'ın maktulün yanına giderek saldırdıkları, Gökmen'in maktulün telefonunu aldığı ve araca binerek sanık Atakan'ın yanına gittiği kaydedildi. Maktulün tanık Erkan Alkış'ın telefonu ile kendi cep telefonunu aradığı ve telefonunu istediği, sanık Atakan Gökmen'in telefona cevap vererek maktule küfürler edip nerede olduğunu sorduğu ifade edildi. İddianamede Atakan Gökmen, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras'ın maktulün yanına gittiği ve Atakan Gökmen'in tabanca ile 6-7 el maktule ateş ettiği belirtildi. Zanlıların ardından Taha Keskin'i çağırıp durumu anlattığı, Keskin ile Esenyurt'ta bulunan bekar evine gittikleri kaydedildi. İddianamede Atakan Gökmen'in savunmasında "Maktule ateş ettim. Benden başka kimse ateş etmedi. Olayda kullanılan tabanca bana ait" dediği belirtildi.

İddianamede sanıklar Sonkan Gökmen, Asilcan Aras ve Atakan Gökmen hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'silahla birden fazla kişiyle nitelikli yağma' suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanık Taha Keskin hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan sanık Atakan Gökmen hakkında 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı