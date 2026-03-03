Haberler

Beylikdüzü'nde medya çalışanının öldürülmesine ilişkin davada 3 sanık hakkında müebbet hapis talebi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beylikdüzü'nde, 2024 yılında medya çalışanı Muharrem Can Kurtuluş'un öldürülmesiyle ilgili davada, savcı, 3 sanık hakkında müebbet hapis cezası talep etti. Duruşma, mütalaaya karşı savunma hazırlığı için ertelendi.

Beylikdüzü'nde 2024 yılında medya çalışanı Muharrem Can Kurtuluş'u öldüren 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 3 sanığın müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, tarafların mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için ertelendi.

Beylikdüzü'nde 14 Aralık 2024 tarihinde medya çalışanı Muharrem Can Kurtuluş'un önce cep telefonunu yağmalayan, ardından silahla vurarak öldüren sanıkların yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 1'i başka suçtan 3 tutuklu sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca maktulün kardeşi ve babası da katıldı.

3 sanık hakkında müebbet hapis talebi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Atakan Gökmen, Asilcan Aras ve Sonkan Gökmen hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Savcılık ayrıca sanıklar Asilcan Aras ve Sonkan Gökmen'in 'gece vakti hırsızlık' suçundan da 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcılık, Atakan Gökmen'in 'ruhsatsız silah bulundurma, satın alma' suçundan 3 yıla kadar hapsini, 'nitelikli yağma' suçundan beraatını talep etti. Savcılık, sanık Taha Keskin'in de 'suçluyu kayırma' suçundan beraatını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar, mahkemeden beraatlarını talep ettiler. Mahkeme heyeti, tarafların açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 14 Aralık 2024 tarihinde Beylikdüzü'nde meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Atakan Gökmen, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras'ın arkadaşları Mine T. ve Selin S. ile birlikte Yakuplu Mahallesi'nde bulunan restoranda içki içtiği belirtildi. Grubun gece saatlerinde restorandan ayrıldığı, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras'ın Mine T.'nin aracına bindiği, Selin S. ve Atakan Gökmen'in ise diğer araca bindiği aktarıldı. İddianamede Sonkan Gökmen'in bariyerin önünde aracı ile bekleyen maktul Muharrem Can Kurtuluş'a "Bu ne yapıyor" dediği, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras'ın maktulün yanına giderek saldırdıkları, Gökmen'in maktulün telefonunu aldığı ve araca binerek sanık Atakan'ın yanına gittiği kaydedildi. Maktulün tanık Erkan Alkış'ın telefonu ile kendi cep telefonunu aradığı ve telefonunu istediği, sanık Atakan Gökmen'in telefona cevap vererek maktule küfürler edip nerede olduğunu sorduğu ifade edildi. İddianamede Atakan Gökmen, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras'ın maktulün yanına gittiği ve Atakan Gökmen'in tabanca ile 6-7 el maktule ateş ettiği belirtildi. Zanlıların ardından Taha Keskin'i çağırıp durumu anlattığı, Keskin ile Esenyurt'ta bulunan bekar evine gittikleri kaydedildi. İddianamede Atakan Gökmen'in savunmasında "Maktule ateş ettim. Benden başka kimse ateş etmedi. Olayda kullanılan tabanca bana ait" dediği belirtildi.

İddianamede sanıklar Sonkan Gökmen, Asilcan Aras ve Atakan Gökmen hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'silahla birden fazla kişiyle nitelikli yağma' suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanık Taha Keskin hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan sanık Atakan Gökmen hakkında 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar

Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular

Ülkenin geleceğinin belirleneceği bina vuruldu
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti

İran halkına yıllardır Türkiye'de uygulanan sistemi vadetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?

Juventus'ta hayran kaldığı yıldızı aradı: G.Saray'a gelir misin?
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan kritik nükleer uyarısı

Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan çok önemli açıklama
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı

Öğretmen kızını öldüren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı