Beylikdüzü'nde Kargo Görevlisi ve Güvenlik Arasında Kavga
İstanbul Beylikdüzü'nde bir siteye girmeye çalışan kargo görevlisi ile güvenlik arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir siteye aracıyla girmek isteyen kargo görevlisi ile site güvenliği arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir siteye aracıyla girmek isteyen kargo firması çalışanı ile güvenlik arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma yerini küfürlü kavgaya bıraktı. Yaşanan anlar site sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, güvenlik amiri olduğu söylenen kişinin kargocuyu yere yatırıp darp ettiği kargocunun ise küfürler ettiği görülüyor. Görüntünün devamında ise vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
