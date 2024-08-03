Beylikdüzü'nde itfaiye ekiplerinden araca sıkışan kediyi kurtarma operasyonu

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde yavru bir kedi, park halindeki otomobilin motor kısmında mahsur kalınca itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin kediyi kurtardığı anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Karadeniz Caddesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yavru bir kedi, park halindeki otomobilin motor kısmında mahsur kaldı. Mahsur kaldığı yerden ses çıkaran kediyi araç sürücüsü fark etti. Aracından kediyi çıkarmaya çalışan sürücü, tüm çabalara rağmen başarılı olamadı. Bunun üzerine çevredekiler kediyi çıkarmak için itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu kediyi araçtan çıkarıldı.

O anlar cep telefonu kamerasında

Kedinin ekiplerce araçtan çıkarılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın alt ve motor kısmında çalışma yapan itfaiye ekipleri kediyi aracın alt kısmından kurtardığı anlar yer aldı. Kurtarma anlarına şahit olan küçük bir kız ise kediyi sevip, görevlilere teslim etti.