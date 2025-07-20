Beylikdüzü'nde Intihar: Psikolojik Sorunları Olan Kadın Hayatına Son Verdi

Beylikdüzü'nde Intihar: Psikolojik Sorunları Olan Kadın Hayatına Son Verdi
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, psikolojik sorunlar yaşayan 45 yaşındaki bir kadın, kızına mesaj gönderdikten sonra 4. kattan atlayarak intihar etti. Olay anı çevredekiler tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, kızına mesaj gönderdikten sonra, yaşadığı evin camından atlayarak intihar etti. Annesinin aşağıya atladığını gören genç kadın ise sinir krizi geçirdi. Yaşananlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Olay, cumartesi akşam 22.10 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan ve alkol tüketen 45 yaşındaki N.G. isimli kadın, kızına kendi hayatına son vereceğine dair bir mesaj attı. Annesinden gelen mesajla panikleyen genç kız, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kadının yaşadığı binaya gelen ekipler, kadını vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin kendisini ikna etmeye çalıştığı sırada kendisini 4'üncü kattan aşağıya atıp ağır yaralanan kadın, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmak üzere ambulansa bindirildiği sırada yere düşürüldü. N.G.'nin hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaşanannlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kadının 4'ncü kattaki evinin camından sarktığı ve sonrasında ise kendisini aşağıya bıraktığı anlar yer aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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