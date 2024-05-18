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Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı

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Beylikdüzü'nde dedesinin yanında refakatçi olarak kalırken, koluna ilaç enjekte edilmesinin ardından hayatını kaybeden hemşire Selen Bilgin'in son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hemşirenin hastanenin koridorlarında dolaştığı görüldü. Bilgin'e enjekte edilen ilacın şişesinin çıktığı ileri sürülen doktor da görüntülerde yer aldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan doktorun, Bilgin'in girdiği odadan dakikalar sonra çıkması dikkat çekti.

Beylikdüzü'nde dedesinin yanında refakatçi olarak kaldığı hastane odasında ölü bulunan genç hemşirenin, ölmeden önceki son anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

GENÇ HEMŞİRENİN SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Olay, 13 Mayıs'ta Beylikdüzü'nde bulunan Özel Birinci Hastanesi'nde yaşanmıştı. Dedesinin yanında refakatçi olarak kaldığı hastanede koluna ilaç enjekte edilmesinin ardından odana ölü bulunan hemşire Selen Bilgin olayına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde, 24 yaşındaki genç hemşirenin hastane koridorlarında dolaştığı görüldü.

Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktıSelen Bilgin

GÖRÜNTÜLERDE ŞÜPHELİ DOKTOR DA VAR

Olaya ilişkin cebinden iğneyle enjekte edilen ilacın şişesinin çıktığı ileri sürülen doktor Fatih A. da görüntülerde yer aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Fatih A.'nın da Selen Bilgin'in girdiği odadan dakikalar sonra çıkması yer aldı.

Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktıDoktor Fatih A.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan Doktor Fatih A., Selen Bilgin'in ilacı kendi kendine kolundan enjekte ettiğini söylemiş suçlamaları reddetmişti. Doktor Fatih A. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Beylikdüzü Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Gh Tgv:

Cinayet

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