Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
Beylikdüzü'nde dedesinin yanında refakatçi olarak kalırken, koluna ilaç enjekte edilmesinin ardından hayatını kaybeden hemşire Selen Bilgin'in son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hemşirenin hastanenin koridorlarında dolaştığı görüldü. Bilgin'e enjekte edilen ilacın şişesinin çıktığı ileri sürülen doktor da görüntülerde yer aldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan doktorun, Bilgin'in girdiği odadan dakikalar sonra çıkması dikkat çekti.
Beylikdüzü'nde dedesinin yanında refakatçi olarak kaldığı hastane odasında ölü bulunan genç hemşirenin, ölmeden önceki son anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
GENÇ HEMŞİRENİN SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI
Olay, 13 Mayıs'ta Beylikdüzü'nde bulunan Özel Birinci Hastanesi'nde yaşanmıştı. Dedesinin yanında refakatçi olarak kaldığı hastanede koluna ilaç enjekte edilmesinin ardından odana ölü bulunan hemşire Selen Bilgin olayına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde, 24 yaşındaki genç hemşirenin hastane koridorlarında dolaştığı görüldü.
GÖRÜNTÜLERDE ŞÜPHELİ DOKTOR DA VAR
Olaya ilişkin cebinden iğneyle enjekte edilen ilacın şişesinin çıktığı ileri sürülen doktor Fatih A. da görüntülerde yer aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Fatih A.'nın da Selen Bilgin'in girdiği odadan dakikalar sonra çıkması yer aldı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Öte yandan Doktor Fatih A., Selen Bilgin'in ilacı kendi kendine kolundan enjekte ettiğini söylemiş suçlamaları reddetmişti. Doktor Fatih A. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.