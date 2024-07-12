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Eve temizliğe çağırdığı genç kızı 6 parçaya ayırmıştı! Kadın taklidi yaparak kandırdığı ortaya çıktı

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Beylikdüzü'nde genç kızı boğarak öldürdükten sonra cesedini 6 parçaya ayıran zanlının, Erva Raziye Asar'ı sosyal medya üzerinden kadın taklidiyle kandırıp evine çağırdığı ve cesedin parçalarını bir süre buzlukta sakladığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir şahıs, boğarak öldürdüğü genç kızın cesedini 6 parçaya ayırdı ve poşetle bir inşaata attı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin sosyal medya üzerinden sinsi bir plan yaprak genç kızı evine çağırdığı ortaya çıktı.

CESEDİ POŞETLE İNŞAATA ATMIŞTI

Olay, 19 Haziran günü saat 09.00 sıralarında Beylikdüzü Sahil Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana gelmişti. Zanlı Fethi D. boğarak öldürdüğü genç kızın cesedini 6 parçaya ayırdıktan sonra poşetle inşaata atmıştı.

KENDİSİNİ KADIN OLARAK TANITARAK KANDIRDI

Korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken katil Fethi D.'nin, 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ı sosyal medya hesabı üzerinden kadın olarak tanıtarak kandırdığı tespit edildi.

6 PARÇAYA AYIRDIĞI CESEDİ ÖNCE BUZLUKTA SAKLAMIŞ

Kendine açtığı sahte sosyal medya hesabıyla Erva Raziye Asar'la iletişime geçen zanlı Fethi D., maktulü 'Bir ağabeyim var onun evine temizliğe gidebilir misin?' diyerek ikna etmeye çalıştı. Uğraşları sonucu ikna olan Erva Raziye Asar, Fethi D.'nin Esenyurt'taki dairesine geldi. Burada genç kızı boğarak öldüren zanlı, bedenini 6 parçaya ayırarak bir süre buzlukta sakladı. Daha sonra poşetlerle birlikte gece bekçisi olarak çalıştığı inşaata giden Fethi D., yakınlarda bulunan başka bir inşaatın asansör boşluğuna cesedi attı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan Fethi D., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı

Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı
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