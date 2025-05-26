Beylikdüzü'nde Feci Kaza: 4 Yaralı

Beylikdüzü'nde Feci Kaza: 4 Yaralı
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Beylikdüzü'nde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin, yağışlı havada kayganlaşan zeminde karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntüleri kazanın detaylarını ortaya koydu.

Beylikdüzü'nde 4 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde 4 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkarak karşı şeride adeta uçan otomobil, takla atarak 2 araca çarpıyor.

Kaza, dün 15.30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Caddesi'nde yaşanmıştı. İddiaya göre yüksek hızla seyreden 06 DDU 526 plakalı otomobilin sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolünü kaybederek karşı şeride geçmiş, takla atarak iki araca çarpmıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı.

Feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak adeta karşı şeride uçuyor. İki araca çarpan otomobil yan yatıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHSUN IŞIKLI - 3.Sayfa
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