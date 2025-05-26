Beylikdüzü'nde Feci Kaza: 4 Yaralı

Beylikdüzü'nde Feci Kaza: 4 Yaralı
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Beylikdüzü'nde yüksek hızla giden bir otomobilin yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesi sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Beylikdüzü'nde 4 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkarak karşı şeride adeta uçan otomobil, takla atarak 2 araca çarpıyor.

Kaza, dün 15.30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Caddesi'nde yaşanmıştı. İddiaya göre yüksek hızla seyreden 06 DDU 526 plakalı otomobilin sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolünü kaybederek karşı şeride geçmiş, takla atarak iki araca çarpmıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı.

Feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak adeta karşı şeride uçuyor. İki araca çarpan otomobil yan yatıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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