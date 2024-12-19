İstanbul'da paniğe neden olan 'bomba' süs eşyası çıktı

Beylikdüzü'nde kaldırıma bırakılan el bombası görünümündeki cismin incelemesi tamamlandı. İncelemede cismin içinin boş olduğu ve süs için kullandığı tespit edildi.

İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından el bombası görünümlü bir cisim bırakılmış ve durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri, sevk edilmişti.

Polis, çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak caddeyi trafiğe kapatmış ve incelemenin ardından el bombası şüphesi taşıyan cisim, bomba imha uzmanı ekipleri tarafından özel kıyafet ile incelenmek üzere emniyete götürülmüştü.

SÜS EŞYASI ÇIKTI

Emniyet ekiplerinin cisim üzerinde yaptığı inceleme tamamlandı. Yapılan incelemede, cismin içinde herhangi bir patlayıcı maddenin olmadığı ve boş olduğu öğrenildi. Cismin süs amaçlı kullanıldığı tespit edildi. Polisin, olayla ilgili çalışması sürüyor.