Haberler

Beylikdüzü'nde direğe çarpan araç takla attı

Beylikdüzü'nde direğe çarpan araç takla attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beylikdüzü'nde seyir halindeki bir aracın sürücüsü, dalgınlıkla elektrik direğine çarparak takla attı.

Beylikdüzü'nde seyir halindeki bir aracın sürücüsü, dalgınlıkla elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Yakuplu Hürriyet Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre seyir halindeki sürücü, bir anlık dalgınlık ile direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazanın etkisiyle araç takla atarak yolun ortasında durdu. Uzun süre yol trafiğe kapanırken, durumu gören vatandaşlar sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Hafif şekilde yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, araç çekildikten sonra yol eski haline döndü. Yaşanan o kaza anı ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket

Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket
Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...

Katibe adliyede aşk şantajı! Birlikte oldukları anları kaydedip...
İsrail'den suikast tehdidi! Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar

Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar
Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir

Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir
Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket

Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket
Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş

Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş
İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir

İran, Hürmüz Boğazı'nı tek bir şartla açtı: Bunu yapan geçebilir