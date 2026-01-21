Yağmurda çocuklarını dilendirdi, tepki gösteren vatandaşı tehdit etti

Yağmurlu ve soğuk havaya aldırmadan çocuklarını dilendiren bir kadına yoldan geçen vatandaş tepki gösterdi. Ancak karşılığında hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Beylikdüzü Yakuplu'da yaşandı. Anneleri olduğu iddia edilen bir kadın, 2 çocuğunu yağmurlu ve soğuk havada zorla dilendirdi. O sırada durumu gören bir vatandaş önce çocuklara poğaça verdi, ardındançocuklara üzüldüğünü belirterek kadınla konuşmak istedi.

DİLENCİDEN AKILALMAZ TEHDİT

"Çocuklar üşüyor, neden eve götürmüyorsun" diyerek tepki gösteren adam, kadından hiç beklemediği bir cevap aldı. Önce bağırarak adamları kovmaya çalışan kadın, ardından ise "Seni sapık diyerek dövdürürüm, beni rahat bırak" diyerek tehditte bulundu. Yaşanan tartışma ve tehdit anları o anları saniye saniye kameralara yansıdı.