Haberler

Yağmurda çocuklarını dilendirdi, tepki gösteren vatandaşı tehdit etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kadın, çocuklarını yağmurlu havada dilendirirken bir vatandaşın müdahalesi sonrası tartışma çıktı. Kadın, vatandaşa 'Seni sapık diyerek dövdürürüm' diyerek tehditte bulundu.

Yağmurlu ve soğuk havaya aldırmadan çocuklarını dilendiren bir kadına yoldan geçen vatandaş tepki gösterdi. Ancak karşılığında hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Beylikdüzü Yakuplu'da yaşandı. Anneleri olduğu iddia edilen bir kadın, 2 çocuğunu yağmurlu ve soğuk havada zorla dilendirdi. O sırada durumu gören bir vatandaş önce çocuklara poğaça verdi, ardındançocuklara üzüldüğünü belirterek kadınla konuşmak istedi.

DİLENCİDEN AKILALMAZ TEHDİT

"Çocuklar üşüyor, neden eve götürmüyorsun" diyerek tepki gösteren adam, kadından hiç beklemediği bir cevap aldı. Önce bağırarak adamları kovmaya çalışan kadın, ardından ise "Seni sapık diyerek dövdürürüm, beni rahat bırak" diyerek tehditte bulundu. Yaşanan tartışma ve tehdit anları o anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu

ABD'nin ardından YPG'ye bir darbe de Barzani'den
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle

Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
Murat Dalkılıç, ChatGPT'yi sildi: 'Zarardayım, böyle bir yalancı yok'

Murat Dalkılıç, ChatGPT'yi sildi: "Zarardayım, böyle bir yalancı yok"