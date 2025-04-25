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Beylikdüzü'nde Deprem Anında Camdan Atlayan İşçi Kamerada

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İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında Beylikdüzü'ndeki bir fabrikada çalışan bir işçi panikleyerek camdan atladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve işçinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Beylikdüzü'nde depremde panikleyen işçi camdan atladı: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen deprem anında Beylikdüzü'nde bir fabrika işçisi panikleyerek camdan atladı. İşçinin o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen depreme birçok vatandaş farklı noktalarda yakalanmış ve panikle kendisini dışarıya atmıştı. Beylikdüzü'ndeki bir fabrikada çalışan işçi deprem esnasında korkuya kapıldı. Panikleyen işçi camı açarak 1. kattan atladı. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıtırken, işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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