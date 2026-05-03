Haberler

Beylikdüzü'nde ağaç, rüzgar nedeniyle otomobilin üzerine devrildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beylikdüzü'nde yaklaşık 10 metrelik ağaç, rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Beylikdüzü'nde yaklaşık 10 metrelik ağaç, rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan olayda yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 12.45 sıralarında Beylikdüzü İlçesi Büyükşehir Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta kazı çalışması yapılan alanda bulunan bir ağaç, rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan olay nedeniyle hem otomobilde hem de bahçe çitlerinde maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin üzerine devrilen 10 metrelik ağacı parçalara bölerek kaldırdı.

"Sesleri duyduk, ağacın devrildiğini gördük"

Ağaç devrilmesi sonucu otomobili hasar gören Oktay Kumaş isimli vatandaş, "Evdeydim, sesleri duyduk. Ağacın devrildiğini gördük. Burada bir 10 gün boyunca çalışma oldu. Burayı kapatıp gittiler. Sonrasında ise hafif bir rüzgarla ağaç devrildi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi

Otel odasında basılan CHP'li başkan partisinden ihraç edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya'dan İran'a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz

Nükleer kriz büyüyor! İtalya devrede
Cem Yılmaz'a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm

Fas Prensi ile benzerliği sorulan Cem Yılmaz kırdı geçirdi
22 yaşındaki genç, metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden olay! Herkesin gözü önünde yaşandı
Penceredeki görüntü korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Penceredeki görüntü korkuttu gerçek sonradan ortaya çıktı
İtalya'dan İran'a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz

Nükleer kriz büyüyor! İtalya devrede
Kozmetik devi 10 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev firma 10 bin kişiyi işten çıkaracak
Tebrik ettikleri gönderiyi kaldırdılar! Batman Petrolspor'dan Amedspor'a tepki

Amed'in şampiyonluk paylaşımı iki şehri karşı karşıya getirdi