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Beylikdüzü E-5'te Korku Dolu Anlar: Yanarak Kayan Kamyonet Başka Bir Araca Çarptı

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Beylikdüzü E-5 yan yolda yanarak kayan kamyonet, başka bir otomobile çarparak durdu. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Beylikdüzü E-5'te korku dolu anlar... Yanarak kayan kamyonet başka bir otomobile çarptı

İSTANBUL - Beylikdüzü E-5 yan yolda yanarak kayan kamyonet, başka bir otomobile çarparak durdu. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Beylikdüzü E-5 yan yol Topkapı istikametinde yaşandı. Seyir halindeki kamyonetin kasasındaki kağıt malzemelerin tutuşmasıyla yangın başladı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Sürücü kendisini can havliyle dışarı atınca, yanarak kaymaya devam eden kamyonet bir başka araca çarparak durdu. O anlar kameralara yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da oluştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - 3.Sayfa
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