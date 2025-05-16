Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
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Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
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Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişiye silahlı saldırıda bulunan S.K., polis ve jandarma ekiplerince yakalandı. Saldırıya uğrayan A.M. ise hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçmaya çalışan S.K., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BEYLİKDÜZÜ Devlet Hastanesi'ne gelen S.K., iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu A.M.'yi hastane bahçesinde silahla vurdu. Şüpheli, jandarma ve polis ekiplerince yakalanırken yaralanan A.M., hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tedavi için hastaneye gelen A.M. ile alacak- verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu S.K. karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle yanında bulunan silahı çıkaran S.K., A.M.'ye art arda ateş etti. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli polis ve jandarma ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürülürken yaralanan A.M. hastanede tedavi altına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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