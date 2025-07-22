Beykoz'da Yangın: 4 Kişi Mahsur Kaldı, Kurtarıldı

Beykoz'da Yangın: 4 Kişi Mahsur Kaldı, Kurtarıldı
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Beykoz Yalıköy Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangın, 4 kişinin mahsur kalmasına sebep oldu. Alevlerin büyümesiyle panik yaşanırken, çevredekilerin yardımıyla kurtarılan kişiler sağlık ekipleriyle birlikte güvenli alana alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başladı.

Beykoz'da tadilat sırasında 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın esnasında binada mahsur kalan 4 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Beykoz Yalıköy Mahallesi Gülbahçe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, çatıda yapılan membran yapıştırma işlemi sırasında kullanılan malzemenin alev almasıyla yangın başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Ev sahibi ve bir işçi panikle dışarı çıkarken, 2'nci katta mahsur kalan 4 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, binada maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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