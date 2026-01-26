Haberler

Sürücüyü sıkıştıran trafik magandası kamerada

Sürücüyü sıkıştıran trafik magandası kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu TEM bağlantı yolunda makas atan bir sürücü, tehlikeli manevralarıyla diğer araçları zor durumda bıraktı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu TEM bağlantı yolunda makas atan trafik magandası kazaya davetiye çıkardı. 34 FLC 606 plakalı otomobil sürücüsünün tehlikeli manevraları araç kamerasına yansıdı.

Olay, Beykoz sınırlarında bulunan Kuzey Marmara Otoyolu TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Görüntülere göre, trafikte makas atarak ilerleyen 34 FLC 606 plakalı otomobil sürücüsü, en sağ şeritte kendi halinde seyreden aracı sıkıştırarak emniyet şeridine kadar itti. Yaklaşık 130 kilometre hızla seyir halinde olan sürücü büyük tehlike yaşadı. Tehlikeli manevralarına devam eden maganda sürücü, diğer aracı emniyet şeridine zorladıktan sonra kendisi de emniyet şeridine girerek yoluna devam etti. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansırken, yaşanan olayda herhangi bir kazanın meydana gelmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

Görüntüler, trafikteki sorumsuz sürücülerin oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle

Dünya diken üstünde! Bu görüntü ortalığı fena karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu

Savcı Yavuz Engin'in mesajı Yılmaz Güney'in ailesini harekete geçirdi
ABD'de kar fırtınası 5 can aldı: 13 bin uçuş iptal, 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı

Felaketi yaşıyorlar! Can kayıpları var, 1 milyon kişi karanlıkta kaldı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı

Bir Davos klasiği! Rezillik diz boyu, talep rekor seviyelere ulaştı
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti

Baba ile oğlun sokağa taşan kavgası ölümle bitti
Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu

Savcı Yavuz Engin'in mesajı Yılmaz Güney'in ailesini harekete geçirdi
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı

Bir ilimizi ayağa kaldıran olay! Caddede çırılçıplak dolaştı