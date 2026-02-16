Haberler

Beykoz'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Beykoz'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beykoz Riva Caddesi'nde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi, kazazedelere müdahale yapıldı.

Beykoz'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Beykoz Riva Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BZB 148 plakalı hafif ticari araç ile 61 KT 129 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçlar içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun mesai harcadı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 5 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza sonrası bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, kaza mahallinde detaylı delil toplama çalışması yürüttü. Ekiplerin incelemeleri sırasında Beykoz Riva Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Trump'ın İran'la anlaşma sağlanamazsa İsrail'e saldırı için destek vereceği iddiası

Trump istediğini alamazsa o ülkeye saldırı iznini verecek
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon

Bahçeli'den ünlü oyuncuya sürpriz telefon! Bir de hediyesi var
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif

2016'da boşanmışlardı, şampiyon kalecinin eşine ahlaksız teklif
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik 'çerez' ile başladı

Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi
Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor

Sebebine şaşıracaksınız! Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Anlaşma tamam, imzayı atıyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer

Anlaşma tamam, imzayı atıyor! Galatasaray'dan Fener'e transfer
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Tek bir vaatle kabusu yaşamış! Anlatırken gözyaşlarını tutamadı