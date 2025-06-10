Beykoz'da Su Tankeri Devriyle Kaza: 1 Yaralı

Beykoz'da Su Tankeri Devriyle Kaza: 1 Yaralı
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Beykoz Merkez Mahallesi'nde geri manevra yapan su tankeri, kayarak park halindeki araca çarpması sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Beykoz'da su tankeri geri manevra yaparken devrildi: 1 yaralı

İSTANBUL - Beykoz'da geri manevra yaptığı esnada kontrolden çıkan su tankeri kayarak park halindeki hafif ticari araca ve hafriyat kamyonunun dorsesine çarparak devrildi. Kazada tankerin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Beykoz Merkez Mahallesi Şahinkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.S. idaresindeki 34 BHD 713 plakalı Mercedes marka su tankeri, yokuşta geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıkıp kayarak yol kenarında park halinde bulunan hafif ticari araca ve hafriyat kamyonunun dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle tanker devrildi. Kazada tankerin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkışan sürücü kurtarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Trafiğe kapanan cadde yaklaşık 2 saat sonra tankerin kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - 3.Sayfa
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