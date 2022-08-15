Haber : Beykoz'da şiddetli yağışa dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü - Haberler

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Beykoz'da şiddetli yağışa dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

Beykoz'da etkili olan sağanak yağış spor salonunun çökmesine neden oldu. O an içerde bulunan vatandaşların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beykoz Acarkent'te sabah saatlerinde lüks bir sitenin spor salonuna ait çatı, sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışa dayanamayarak çöktü.

HAVUZA DÜŞTÜ

Çökme anında spor salonunda bulanan eğitmen ve vatandaşlar panik yaşadı. Çöken çatının parçaları, spor salonun içerisinde bulunan havuz kısmına düştü.

KİMSE YARALANMADI

O anlarda havuz kısmında vatandaşların olmaması büyük bir faciayı önledi. Yaşanan panik anları vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Elyesa Karatepe - 3. Sayfa

Beykoz 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Burak grc:

Yağmurdan değil,malzeme çalındığı için yada teknik sıkıntıdan !!!

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