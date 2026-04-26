Beykoz'da orman yangını: Helikopterle havadan müdahale edildi

Beykoz'daki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Helikopterle havadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Beykoz Kılıçlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, UMKE ekibi ve arazöz sevk edildi. Yangın söndürme helikopterinin de havadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Ekipler tarafından orman yolu üzerindeki giriş ve çıkışlarda güvenlik önlemleri alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı