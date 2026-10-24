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Beykoz'da kulübe yangını 2 binaya sıçradı, 1 otomobil ve 1 minibüs kullanılamaz oldu

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Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde bir kulübede çıkan yangın, bitişiğindeki 2 binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 otomobil ve 1 minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Beykoz'da bir kulübede çıkan yangın bitişiğinde bulunan 2 binaya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda 1 otomobil ve 1 minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 19.15 sıralarında Çubuklu Mahallesi Sırat Çıkmazı Sokak'ta bulunan bir kulübede meydana geldi. İddiaya göre, kulübede henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevlerin bir anda büyümesiyle birlikte alevler, kulübenin bitişiğindeki 2 ve 3 katlı binalara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, müdahale sırasında tedbir amacıyla sokaktaki elektrik ve doğalgaz akışı kesildi. Olayda 1 otomobil ve 1 minibüs kullanılamaz hale geldi. Ekipler tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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