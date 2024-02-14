Üye Girişi
Haberler

Beykoz'da Kibrit Üretim Atölyesinde Yangın Çıktı

Güncelleme:

Beykoz ilçesinde bulunan bir kibrit üretim atölyesinde çıkan yangında ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Beykoz'da kibrit üretim atölyesinde yangın çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Beykoz ilçesi Tokatköy Mahallesi'nde bulunan bir kibrit üretim atölyesinde saat 16.45 sıralarında çıktı. Alevler bir anda şiddetlenerek tüm atölyeyi sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine birçok ilçeden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kibrit üretim atölyesinde yangını söndürme çalışmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye İtfaiye Güvenlik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Benzin zammı ne zaman? 15 Şubat benzine ne kadar zam gelecek, litresi kaç TL olacak? Zaman Makinesi 1973 ne zaman, nerede çekildi? İstanbul'da yarın yağış var mı? 15 Şubat İstanbul'da hava yağmurlu mu, nasıl olacak? Zaman Makinesi 1973 filmi oyuncuları kim? Zaman Makinesi 1973 filmi konusu, oyuncuları ve Zaman Makinesi 1973 özeti! Bizim Hoca: Bezdum Da filmi oyuncuları kim? Bizim Hoca: Bezdum Da filmi konusu, oyuncuları ve Bizim Hoca: Bezdum Da özeti! Bizum Hoca 2 nerede, ne zaman çekildi? Bizum Hoca 2 kaç yılında çıktı? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 148. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Yaz tatili kısalıyor mu? Okullarda yaz tatili kaç gün olacak? MEB'ten yeni karar! Fırat Nehri'ne siyanür mü karıştı? Bakanlıktan açıklama geldi Bugün Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı, yayınlanacak mı? Hepsiburada çöktü mü? Hepsiburada neden açılmıyor? Sorun ne? Türkiye'de kayıt dışı telefon kullanımında rekor! Kayıt dışı telefon sayısı kaç oldu? 15 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 15 Şubat Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ankaragücü - Galatasaray maçı nerede oynanacak? Ankaragücü - Galatasaray maçı hangi statta oynanacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title