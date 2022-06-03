Beykoz'da İSKİ'ye ait freni tutmayan hafriyat kamyonu kanala uçtu - Haberler

Beykoz'da İSKİ'ye ait freni tutmayan hafriyat kamyonu İETT durağına çarparak su kanalına uçtu. Korku dolu kazada kamyondan atlayan şoför burnu kanamadan kurtulurken, durakta bekleyen vatandaşların kaçarak kamyonun altında kalmaması muhtemel bir faciayı önledi. Kanala uçan hafriyat kamyonu havadan görüntülendi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Beykoz'da Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan 16 BRB 37 plakalı İSKİ'ye ait hafriyat kamyonu frenlerinin tutmaması sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritteki yol kenarında bulunan İETT durağına çarptıktan sonra kanala uçtu. Durakta bekleyen vatandaşların son anda kaçışmaları muhtemel bir faciayı önlerken, kanala uçan kamyondan şoför son anda atlayarak kazadan burnu kanamadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kanala uçan kamyonette tedbir amaçlı inceleme yaptı. Kaza sonrası mahalle sakinleri sokağa döküldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan kanala uçan hafriyat kamyonu havadan görüntülendi.

Kazayı gören mahalle sakini Ahmet Poyraz, "Kamyon şoförü frene bastı, ışıklarda freni tutmayınca karşı şeride geçerek su kanalına uçtu. Şoför son anda atlayarak kurtuldu. Polis ekipleri kontrol ediyor" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa