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Beykoz'da İş Yeri Yangını Kontrol Altına Alındı

Beykoz'da İş Yeri Yangını Kontrol Altına Alındı
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Beykoz’da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Beykoz'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında Kavacık Mahallesi Yayabeyi Sokak'ta bulunan 7 katlı bir iş yerinin 4. katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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