Haberler

Beykoz'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralandı

Beykoz'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz Elmalı Yolu Sokak'ta meydana gelen kazada, hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

Beykoz'da inşaat molozları yüklü hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Beykoz Elmalı Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. 06 FY 0774 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yola devrildi. Devrilen kamyonun sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yağmur Atacan'dan eşi Pınar Altuğ'un yoga videosu için olay sözler

"Kıskanmıyor mu?" dedikleri Yağmur Atacan'dan olay sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı

Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.