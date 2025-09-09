Beykoz'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralandı
Beykoz Elmalı Yolu Sokak'ta meydana gelen kazada, hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü hastaneye kaldırıldı.
Beykoz'da inşaat molozları yüklü hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Beykoz Elmalı Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. 06 FY 0774 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yola devrildi. Devrilen kamyonun sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL