Beykoz'da gecekonduda yangın paniği: Odunluk ve çatı zarar gördü

Güncelleme:
İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir gecekondunun odunluk kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek madde hasarına neden oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir gecekondunun odunluk kısmında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 14.45 sıralarında Beykoz ilçesi Çavuşbaşı Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir gecekondunun bahçesindeki odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle yangın gecekonduya sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, evin odunluk kısmı ve çatısında büyük çaplı hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

