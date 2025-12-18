Haberler

Beykoz'da dron destekli trafik denetiminde yol tartışması: Araçtan önce indi, cezayı yedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dron destekli denetim ile trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplamda 6 bin 139 lira para cezası uyguladı. Olay, TEM Otoyolu'nda iki sürücü arasında yaşanan sözlü tartışma sonrası meydana geldi.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince TEM Otoyolu Güney-Kuzey istikameti ve Yeni Riva Yolu üzerinde gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde; aracından inerek sözlü tartışmaya giren bir sürücüye toplam 4 bin 153 lira para cezası kesildi.

Denetimler kapsamında saat 09.05 sıralarında TEM Güney istikameti Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılım noktasında iki araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma esnasında beyaz renkli araç sürücüsünün aracından inerek ticari taksi sürücüsü ile sözlü tartışmaya girdiği; ardından her iki sürücünün de olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Görüntülerin incelenmesi üzerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında beyaz renkli araç sürücüsüne; "Yönetmeliklerde belirtilen hususlara uymamak", "Geçiş üstünlüğü kurallarına uymamak" ve "Trafikte saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 4 bin 153 lira idari para cezası uygulandı. Ticari taksi sürücüsüne ise; "Yönetmeliklerde belirtilen hususlara uymamak" ve "Trafikte saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam bin 986 lira idari para cezası kesildi.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından trafik denetimlerinin dron destekli olarak aralıksız sürdürüleceğini belirtilirken, sürücülere trafik kurallarına uymaları ve trafikte saygılı davranmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı

Fenomenin korkunç ölümü! Görüntüyü izleyen polis harekete geçti
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
Gelmeye sıcak bakıyor! Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü buldu

Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü en sonunda buldu
Fenerbahçe'ye Berke Özer piyangosu

Fenerbahçe'ye Berke piyangosu
Trabzonspor, Fatih Tekke ile Papara Park'ta 221 gün sonra kaybetti

Dün burada 221 gün sonra bir ilk yaşandı
Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş

Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş
title