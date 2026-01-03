Haberler

Beyazıt Camii'nin minaresindeki kurşun kaplama lodosta söküldü

Beyazıt Camii'nin minaresindeki kurşun kaplama lodosta söküldü
İstanbul Fatih'teki Beyazıt Camii'nin minaresinin üst kısmındaki kurşun kaplama, lodosun etkisiyle yerinden çıktı. Olay sonrası güvenlik tedbirleri alındı ve caminin önü yaya geçişine kapatıldı.

Fatih Beyazıt Camii'nin minaresinin üst kısmındaki kurşun kaplama, lodosun etkisiyle söküldü. Muhtemel tehlikeye karşı caminin önü yaya geçişine kapatıldı.

Fatih Beyazıt Mahallesi'nde bulunan tarihi Beyazıt Camii'nde minarenin üst bölümünde yer alan kurşun kaplama, etkili olan lodos nedeniyle yerinden çıktı. Kaplamanın düşme riski oluşturması üzerine ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanan olmazken, tedbir amacıyla caminin önü yaya geçişine kapatıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik şeridi çekti. - İSTANBUL

