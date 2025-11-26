Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'in Yeğeninin Annesi ICE Tarafından Gözaltına Alındı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in yeğeninin annesi Bruna Caroline Ferreira, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Ajansı (ICE) tarafından gözaltına alındı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik uyguladığı sert politika bu kez kendi hükümetinden bir isimle gündeme geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in yeğeninin annesi Bruna Caroline Ferreira'nın, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Ajansı (ICE) tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı. Ferreira'nın, Massachusetts eyaletine bağlı Revere kentinde gözaltına alındığı ve sınır dışı edilmesine yönelik işlemlerin devam ettiği aktarıldı. Ferreira'nın, Güney Louisiana ICE İşlem Merkezi'nde tutulduğunu belirtildi.

Suçlu bir yasadışı yabancı olarak sınıflandırıldı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, Ferreira'nın 1999 yılında süresi dolan turist vizesini aşarak ülkede kaldığını ve bu nedenle "yasadışı bulunduğu" bilgisini paylaştı. Ferreira'nın "Brezilya'dan gelen suçlu bir yasadışı yabancı" olarak sınıflandırıldığı belirten Sözcü, Ferreira'nın darp şüphesiyle tutuklandığı, ancak davanın akıbetinin net olmadığını ifade etti. McLaughlin, ülkede göçmenlik uygulamalarının kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, ülkede yasadışı durumda bulunan herkesin sınır dışı edilme riski taşıdığını yineledi.

Leavitt konuyla ilgili açıklama yapmadı

Leavitt'in ailesine yakın bir kaynak, Ferreira'nın Leavitt'in yeğeniyle hiç yaşamadığını, çocuğun doğumundan bu yana New Hampshire'da babasıyla büyüdüğünü ve annesiyle yıllardır hiçbir temasının bulunmadığını söyledi. Leavitt'in konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

"Çocukken getirildi, hayatını burada kurdu"

Ferreira'nın ailesi tarafından başlatılan GoFundMe kampanyasında, Ferreira'nın 1998 yılında çocuk yaşta ABD'ye getirildiği, burada istikrarlı ve dürüst bir yaşam sürdüğü belirtilerek, sınır dışı kararına tepki gösterildi. Aile, Ferreira'nın Çocukluk Çağına Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem Programı (DACA) kapsamında koruma aldığını, bu sayede "yasal statüsünü koruduğunu" ifade etti. DACA'dan yararlananlar suç işlenmesi de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle ülkeden sınır dışı edilebiliyor. - WASHINGTON