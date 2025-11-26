Haberler

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'in Yeğeninin Annesi ICE Tarafından Gözaltına Alındı

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'in Yeğeninin Annesi ICE Tarafından Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in yeğeninin annesi Bruna Caroline Ferreira, yasadışı göçmen olarak sınıflandırılarak gözaltına alındı. Ferreira'nın ülkede yasadışı olarak bulunduğu ve sınır dışı edilme sürecinin devam ettiği belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in yeğeninin annesi Bruna Caroline Ferreira, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Ajansı (ICE) tarafından gözaltına alındı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik uyguladığı sert politika bu kez kendi hükümetinden bir isimle gündeme geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in yeğeninin annesi Bruna Caroline Ferreira'nın, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Ajansı (ICE) tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı. Ferreira'nın, Massachusetts eyaletine bağlı Revere kentinde gözaltına alındığı ve sınır dışı edilmesine yönelik işlemlerin devam ettiği aktarıldı. Ferreira'nın, Güney Louisiana ICE İşlem Merkezi'nde tutulduğunu belirtildi.

Suçlu bir yasadışı yabancı olarak sınıflandırıldı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, Ferreira'nın 1999 yılında süresi dolan turist vizesini aşarak ülkede kaldığını ve bu nedenle "yasadışı bulunduğu" bilgisini paylaştı. Ferreira'nın "Brezilya'dan gelen suçlu bir yasadışı yabancı" olarak sınıflandırıldığı belirten Sözcü, Ferreira'nın darp şüphesiyle tutuklandığı, ancak davanın akıbetinin net olmadığını ifade etti. McLaughlin, ülkede göçmenlik uygulamalarının kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, ülkede yasadışı durumda bulunan herkesin sınır dışı edilme riski taşıdığını yineledi.

Leavitt konuyla ilgili açıklama yapmadı

Leavitt'in ailesine yakın bir kaynak, Ferreira'nın Leavitt'in yeğeniyle hiç yaşamadığını, çocuğun doğumundan bu yana New Hampshire'da babasıyla büyüdüğünü ve annesiyle yıllardır hiçbir temasının bulunmadığını söyledi. Leavitt'in konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

"Çocukken getirildi, hayatını burada kurdu"

Ferreira'nın ailesi tarafından başlatılan GoFundMe kampanyasında, Ferreira'nın 1998 yılında çocuk yaşta ABD'ye getirildiği, burada istikrarlı ve dürüst bir yaşam sürdüğü belirtilerek, sınır dışı kararına tepki gösterildi. Aile, Ferreira'nın Çocukluk Çağına Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem Programı (DACA) kapsamında koruma aldığını, bu sayede "yasal statüsünü koruduğunu" ifade etti. DACA'dan yararlananlar suç işlenmesi de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle ülkeden sınır dışı edilebiliyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
Hong Kong'daki yangında can kaybı korkunç boyutlarda! Yüzlerce kişi kayıp

Gökdelendeki yangında can kaybı korkunç boyutta! Yüzlerce kişi kayıp
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Sarıgül'den gençlere esprili çağrı: Sizi 'Can Erzincan' tabelasına bekliyorum

Viral olan tabelaya bu kez ünlü bir isim çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Kayseri’de sokak ortasında tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Genç kadın, sevgilisi tarafından vahşice katledildi
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son 4 gün! Ödemeyene gecikme faizi uygulanacak

Son tarih 1 Aralık! e-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza kapıda
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Parasını alamayan işçinin intikamı fena oldu
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Kripto çöküşü Trump ailesini vurdu: Servetlerinden 1 milyar dolar silindi

Trump'ı yıkan haber! Tam 1 milyar dolar kaybetti
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Kayseri'de okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

Küçük çocuğu ölüm, teneffüste yakaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.