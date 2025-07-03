Betonun Altında Mahsur Kalan Yavru Kediler İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Betonun Altında Mahsur Kalan Yavru Kediler İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde beton altında mahsur kalan 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Olay, bir inşaat alanında meydana geldi ve yöre halkı ekiplerin çabalarına teşekkür etti.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde betonun altında mahsur kalan 2 yavru Kedi, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı Yukarıyakınyol Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaat alanında çalışan vatandaşlar, betonun altından gelen kedi seslerini fark edince durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye giden itfaiye ekipleri, kedi yavrularına zarar vermemek için dikkatli ve teknik bir çalışma yürüttü. Betonun dikkatlice delinmesinin ardından, iki yavru kedi sağlıklı şekilde kurtarıldı.

Vatandaşlar, kedi yavrularını kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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