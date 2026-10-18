Beton mikseriyle çarpışan araç Malatya Hekimhan'da devrildi, 2 kişi yaralandı

Beton mikseriyle çarpışan araç Malatya Hekimhan'da devrildi, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İddiaya göre, Malatya-Hekimhan karayolunun 25'inci kilometresinde beton mikseriyle çarpışan araç devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya-Hekimhan karayolunda beton mikseri ile çarpışan aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Hekimhan-Malatya karayolunun 25'inci kilometresindeki Dostal mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, beton mikseri ile çarpışan araç devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı