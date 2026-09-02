Haberler

Adana'da Beton Mikseri Faciası: 1 Ölü

Adana'da Beton Mikseri Faciası: 1 Ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana’da manevra yapan beton mikserinin altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Adana'da manevra yapan beton mikserinin altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.T. idaresindeki 42 EJR 29 plakalı beton mikseriyle ileri ve geri manevra yaptığı sırada, 70'li yaşlarda olduğu değerlendirilen bir kişi, aracın önünden geçmek istedi. Sürücü, şahsı fark etmeyerek beton mikseriyle üzerinden geçti.

Kazayı fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü A.T.'nin işlemleri sürerken, üzerinden kimlik çıkmayan ve 70'li yaşlarda olduğu değerlendirilen erkeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı

Gemi faciası, bir bakanı koltuğundan etti
KKTC Başbakanı Üstel: Girne'de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı

KKTC'den günler sonra acı haber geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu: Gazze'nin yüzde 60'ında işgali genişleteceğiz

İşgal altındaki Gazze'ye giden Netanyahu'dan skandal sözler
Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı

Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı! 125 milyon euroluk yıldıza acımadı

Mourinho'dan Arda kararı! İlk kurban onu ilan etti
Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Sultanbeyli'de korsan taksi kavgasında 2 taksici bıçaklandı

Kardeşleriyle birlikte katliama girişti! Çok sayıda gözaltı var