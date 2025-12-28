Haberler

Beton mikserinin ezdiği motosikletteki 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen kazada, beton mikserinin çarptığı motosikletteki 13 yaşındaki Esat D. olay yerinde hayatını kaybetti, diğer iki kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaza, Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde bulunan müze kavşağında yaşandı. Seyir halinde olan İ.D. idaresindeki 34 FEE 246 plakalı motosikletle, beton mikseri çarpıştı. Beton mikserin altında kalan motosikletteki sürücüsü İ.D. ile yolcu olan 13 yaşındaki Esat D. ve M.D. ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Esat D.'yi ilk müdahalesinin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Esat D. hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmasıyla mikser sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

