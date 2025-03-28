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Beton Mikseri Elektrik Direklerini Yıkarak Tarlaya Daldı

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Tekirdağ Çorlu'da yoldan çıkan beton mikseri, elektrik direklerini devirerek tarlaya girdi. Şoför yaralanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Elektrik direklerini deviren beton mikseri tarlaya daldı

Hurdaya dönen beton mikserinden sağ çıkan şoför:

"Araç birden beni attı direksiyonu toparlayamadım"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yoldan çıkan beton mikseri, elektrik direklerini yıkarak tarlaya girdi. Kaza sonrası beton mikserinin şoförü yaralandı.

Kaza, Hatip Mahallesi Sarılar yolu üzeri (Mimar Sinan Caddesi) Karatepe Cezaevi mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Ramazan F. idaresindeki beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Beton elektrik direklerini yıkan mikser, ekili tarlaya girerek yaklaşık 150 metre sonra durabildi. Kabini hurdaya dönen beton mikserinin şoförü Ramazan F. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı şoför, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Kamyon birden beni attı"

Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden mikser şoförü Ramazan F., "Yolda normal hızda giderken araç birden bire kendini atınca bende direksiyonu toparlayamadım" diye konuştu.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Beton Mikseri Elektrik Direklerini Yıkarak Tarlaya Daldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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