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Beton fabrikasında fork-lift kazası: İşçi hayatını kaybetti

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Elazığ'da bir beton fabrikasında fork-lift tamiri sırasında altında kalan işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz işçinin bir hafta sonra düğünü olacaktı.

Bir hafta sonra düğünü olacaktı: Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

ELAZIĞ - Elazığ'da fork-lifti tamir etmek isterken altında kalan işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Talihsiz vatandaşın 1 hafta sonra düğününün olacağı öğrenildi.

Olay, merkeze bağlı Akçakiraz beldesinde bulunan bir beton fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi Murat Karadağ (29), arızalanan fork-lifti tamir etmek için altına girdi. Krikonun kırılması üzerine fork-liftin altında kalan Karadağ, ağır yaralandı. İş arkadaşları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Murat Karadağ'ın bir hafta sonra düğününün olacağı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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