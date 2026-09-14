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Besni’de trafik uygulamasında 709 bin 631 TL ceza kesildi

Besni’de trafik uygulamasında 709 bin 631 TL ceza kesildi
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Adıyaman’ın Besni ilçesinde okul çevreleri ve güzergahlarında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 709 bin 631 TL ceza kesildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde okul çevreleri ve güzergahlarında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 709 bin 631 TL ceza kesildi.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul çevreleri ile öğrencilerin kullandığı güzergahlarda güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Düzenlenen uygulamada 25 araç ve sürücünün kontrolleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 18 araç ve sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun farklı maddeleri kapsamında toplam 709 bin 631 lira idari para cezası uygulandı.

Kontroller sonucunda 4 motosiklet ile 2 otomobil trafikten men edildi. Araçlar, ekipler tarafından çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve trafik kurallarına aykırı kullanımları önlemek amacıyla okul çevreleri ile güzergahlardaki denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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