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Besni'de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Besni'de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Halil K. (38) yönetimindeki 02 AEG 175 plakalı otomobil, Üçgöz Köyü istikametinden Besni yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan Oruç K. (80) ile Bedir K. (4) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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