Haberler

Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Kurşunlu Camii yakınlarında Halit Y. idaresindeki 27 BBB 032 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Halit Y., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine 'yüz tanıma sistemi' damga vuracak

Kritik sistem devreye alındı, şüphelilere anında müdahale edilecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi

ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi
EuroLeague'den tarihi karar! Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor

Ve beklenen karar açıklandı!
Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye karne tebriği: Verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum

Erdoğan'ın karnelerini alan milyonlarca öğrenciye bir mesajı var
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum

"Bu fiyata satılmaz" diye şikayet edilen esnaf ilk kez konuştu
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı

Kocasını öldürmek için dükkanı bastı sonrası film sahnelerini aratmadı
Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu

Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük

Savaşta kabus gibi gece! 660 İHA'yı tek tek vurup indirdiler