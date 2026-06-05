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Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'ın Besni'de ilçesinde kontrolden çıktıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.O. idaresindeki 27 E 1241 plakalı motosiklet, Besni'den Gaziantep istikametine seyir halindeyken Sugözü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralı, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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