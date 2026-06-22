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Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni istikametine seyir halinde olan M.E. (35) idaresindeki 31 SN 792 plakalı kamyonet ile aynı yönde ilerleyen R.S. (50) idaresindeki 02 AGM 051 plakalı motosiklet, Terbizek köyü civarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldı. Yaralılar daha sonra Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü R.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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