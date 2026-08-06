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Besni'de Okul Çatısında Yangın Panik Yarattı

Besni'de Okul Çatısında Yangın Panik Yarattı
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Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük Beldesi'ndeki Levzin İlkokulu'nun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, iş makinelerinin desteğiyle yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle okulun çatısında hasar oluşurken, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde okul çatısında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük Beldesinde bulunan Levzin İlkokulunun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin iş makinelerinin de desteğiyle gerçekleştirdiği müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle okulun çatısında hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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