Besni'de rüzgarın büyüttüğü iş yeri yangınında 3 iş yeri hasar gördü, 1 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangında 3 iş yeri zarar gördü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Besni ilçesi Ali Erdemoğlu Mahallesi'nde bulunan iş yerlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir ekmek fırınında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki diğer iş yerlerine sıçradı.

İş yerlerinin çatısından yükselen alevler geceyi aydınlatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye araçlarının yanı sıra arazözlerle de müdahale edilen yangın, rüzgar nedeniyle güçlükle kontrol altına alınabildi. Yangın sırasında cam kesiği nedeniyle yaralanan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesi sonrasında kontrol altına alınan yangında 3 iş yeri zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı