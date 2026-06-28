Haberler

Besni'de rüzgarın büyüttüğü iş yeri yangınında 3 iş yeri hasar gördü, 1 yaralı

Besni'de rüzgarın büyüttüğü iş yeri yangınında 3 iş yeri hasar gördü, 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir ekmek fırınında başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek 3 iş yerine sıçradı. Yangında 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangında 3 iş yeri zarar gördü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Besni ilçesi Ali Erdemoğlu Mahallesi'nde bulunan iş yerlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir ekmek fırınında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki diğer iş yerlerine sıçradı.

İş yerlerinin çatısından yükselen alevler geceyi aydınlatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye araçlarının yanı sıra arazözlerle de müdahale edilen yangın, rüzgar nedeniyle güçlükle kontrol altına alınabildi. Yangın sırasında cam kesiği nedeniyle yaralanan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesi sonrasında kontrol altına alınan yangında 3 iş yeri zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Umut Altaş ABD'de hakim karşısına çıkacak: Gülistan'ın bedeninin yerini göstereceğim

"Gülistan'ın bedeninin yerini göstereceğim"
Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı

1 dakikada iki büyük depremle yıkılan Venezuela'da tablo çok ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cam silmekten yorulan esnafın eşi çareyi vitrine not asmakta buldu

Cam silmekten yorulan esnafın eşi çareyi vitrine not asmakta buldu
Tıp fakültesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu

Tıp öğrencisinin yurt odasında sır ölümü! O ihtimal üzerinde duruluyor
Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı

Aylar süren sessizliğini bozdu: Fenerbahçe beni memleketimle...
Temmuza sayılı günler kala Yüksekova'da karla mücadele

Temmuza sayılı günler kala... Görüntü Türkiye'den
Japon arkeolog, Büklükale'de Büyük İskender dönemine ait yerleşim izleri buldu

Japon arkeolog buldu! Büyük İskender’in izleri o ilimizde ortaya çıktı
20 yaşında dedesinin terk ettiği mahalleye döndü, tüm hayatı değişti

20 yaşında dedesinin terk ettiği mahalleye döndü, tüm hayatı değişti
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı

27 yıllık hayat arkadaşı son anına kadar yanındaydı