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Manavgat'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Manavgat'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale
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Antalya’nın Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyonu yakınlarında orman yangını çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyonu yakınlarında orman yangını çıktı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyonu yakınlarında bugün öğlen saatlerinde orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personel yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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